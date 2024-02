In parrocchia 340mila euro di debito. Sos ai fedeli e alla Cei

Sistemare i danni provocati dal maltempo della scorsa estate e rendere più accoglienti gli spazi interni. È iniziata la sistemazione dell’oratorio di Cassolnovo che dovrà confermarsi come importante punto di aggregazione del paese. Per il momento verranno spostati i bagni, che non sono più a norma, nelle vicinanze del bar. Poi ci sarebbe da sistemare la parte esterna, la più colpita dal maltempo di fine agosto: una parte del tetto è scoperchiata, le grondaie sono state trascinate via come la tensostruttura esterna, che era nuova.

Ma su questi interventi si dovrà ragionare perché la parrocchia è alle prese con 340mila euro di debiti da estinguere, per cui era stato anche acceso un mutuo la cui rata di recente è stata rimodulata al rialzo, da 1.700 a 2.700 euro al mese.

Un aiuto potrebbe arrivare dalle offerte dei fedeli, ma la parrocchia presenterà anche la richiesta di un contributo alla Cei. La Diocesi ha nominato amministratore parrocchiale il vicario generale, monsignor Angelo Croera (nella foto).

U.Z.