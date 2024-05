In memoria di Shady . Il torneo della scuola per il compagno perduto

Amava il calcio, sport che praticava fin da piccolo. Giocava ancora negli Juniores della Corteolonese quando la sua vita si è fermata sulla Statale 235, a Villanterio. Shady Mohamed, 19 anni, ha cessato di vivere il 22 marzo di due anni fa ma continua a essere presente nei ricordi dei compagni dell’Istituto Cremona, che frequentava. Dal momento della sua tragica scomparsa viene organizzato dalla scuola un torneo in sua memoria. Ieri i calciatori sono scesi in campo uniti nel ricordo dell’amico e a ogni azione, a ogni colpo di testa il pensiero è corso a Shady che non c’è più.

A lui ha dedicato la vittoria del torneo la 4MA e ha alzato la coppia al cielo il professor Ivano Cerioli, premiato come miglior portiere mentre il miglior giocatore è risultato Roberto Cavaliere. Nato a Milano ma residente a Corteolona, Shady frequentava la 3F dell’Istituto Luigi Cremona di Pavia. Quella domenica, attorno alle 22, ha perso il controllo della sua Opel Corsa uscendo di strada sulla Statale. L’auto si è ribaltata e il giovane è rimasto incastrato nelle lamiere della sua vettura, gravemente ferito. Sul posto per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Poi, una volta estratto, è partita la corsa disperata verso il San Matteo dove purtroppo il ragazzo è spirato, gettando nello sconforto chi lo conosceva.

"Shady aveva una vita davanti, non si può morire a 19 anni così, in un incidente – aveva detto Luca Nascimbene, uno dei suoi docenti – Eri un alunno innocuo, mansueto e molto intelligente, bravo e dal cuore d’oro. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore". Commosse anche le società di calcio a livello amatoriale del territorio che si erano strette attorno alla famiglia del ragazzo. E adesso il suo ricordo rimane in chi lo ha apprezzato e frequentato.

M.M.