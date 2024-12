In fuga all’alt dei carabinieri. Fermato sorvegliato speciale

CANDIA LOMELLINA (Pavia)

L’auto su cui si trovava con altre due persone ha forzato un posto di controllo dei carabinieri di Candia e ha cercato di darsi alla fuga. Inseguita, era stata poi ritrovata in una laterale di via Mazzini con a bordo F.G., 32 anni, pregiudicato italiano; S.B., 34 anni, pregiudicata, e un cittadino moldavo di 26 anni. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di lunedì. I tre, residenti a Casale Monferrato (Alessandria), sono stati sottoposti a perquisizione, così come è stata ispeziata la Toyota Yaris su cui si trovavano. Nella disponibilità del trentaduenne è stato trovato un coltello a serramanico che i militari hanno posto sotto sequestro. Dai successivi accertamenti è emerso che il cittadino moldavo risultava sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Casale Monferrato, che aveva evidentemente disatteso. Per questo i carabinieri del tenente colonnello Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia di Vigevano, hanno tratto in arresto il moldavo con l’accusa di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il 32enne italiano è stato invece denunciato a piede libero per porto abusivo di arma da taglio. U.Z.