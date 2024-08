In bicicletta e a passo di corsa sui luoghi della Battaglia

Visite guidate in bicicletta e a passo di corsa alla scoperta del territorio tra Certosa, Borgarello e Pavia con un obiettivo: accompagnare le celebrazioni dei 500 anni della battaglia di Pavia che si svolgeranno nel 2025. In 5 giornate i partecipanti potranno così attraversare i luoghi naturali che portano ancora le tracce delle riforme viscontee e sforzesche osservando il paesaggio e venendo guidati da uno storytelling coinvolgente con guide esperte che focalizzeranno l’attenzione su aspetti di geografia antropica, storia, enogastronomia. La visita troverà la sua acme alla Certosa di Pavia, entrando nel vivo della storia dell’arte tardo-gotica e rinascimentale. Per gli itinerari da 15 chilometri, si comincia sabato alle 10,30 da “Le cascine certosine“, il 7 settembre alle 15,30 “La Certosa di Pavia: un gioiello d’arte“, il 14 sempre alle 15,30 “Il Naviglio pavese“, il 21 “Dal castello di Pavia alla Certosa“ e il 5 ottobre alle 11 “Il parco visconteo:una meraviglia verde“.

Per le 4 visite guidate a passo di corsa il programma prevede specifici itinerari brevi che consentiranno di ripercorrere le tappe della Battaglia di Pavia. Si comincerà alle 19 di venerdì alle 19 con “L’assedio di Pavia“, quindi il 7 alle 9,30 “Il castello di Mirabello e il parco visconteo: la battaglia“, il 21 “La cattura di Francesco I: tra storia e leggenda“ e il 5 alle 16 la Certosa di Pavia e il parco visconteo. M.M.