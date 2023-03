Impegno nelle sciagure Premi e applausi alle donne in divisa

di Manuela Marziani

C’è il graduato scelto dell’Esercito Chiara Monti, effettivo al Nato rapid deployable corps, chi ha partecipato a tutte le sciagure che si sono verificate negli ultimi anni come la valanga di Rigopiano e il sisma di Ischia e pure chi ha convinto una giovane donna vittima di violenti maltrattamenti da parte del compagno a sporgere denuncia e a farsi accompagnare in un Centro antiviolenza, facendole così superare il momento di grave difficoltà e pericolo. Donne che indossano la divisa e che ieri sono state premiate nella sala consiliare per la settima edizione di “Donne in divisa“, la manifestazione ideata nel 2015 dal consigliere comunale Paola Chiesa oggi capogruppo in commissione Difesa alla Camera dei deputati. Otto le donne premiate perché si sono distinte per merito e impegno sul territorio.

Un riconoscimento è andato a Stefania Serafini, volontaria della Croce rossa per "l’espletamento dell’attività di responsabile gestione soci - recita la motivazione -, istruttrice di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore semiautomatico, coordinatrice delle attività amministrative. Nel 2022 ha dedicato circa 2000 ore di volontariato". Ha prestato la propria opera durante l’alluvione in Piemonte, ma anche in occasione del sisma in Abruzzo e ad Haiti Teresa Di Francesco capo squadra vigili del fuoco in servizio a Voghera, mentre il sovrintendente di polizia locale Barbara Longhi è stata premiata per "il lungo e diligente servizio reso a Pavia" e l’agente di polizia penitenziaria Roberta D’Ambrosio "per l’impegno profuso e per la capacità di adattamento mostrata". Appartiene alla polizia invece Carla Mancini impegnata in diversi servizi di ordine e sicurezza, mentre Angela Esposito Papa maresciallo ordinario della guardia di finanza in forza a Vigevano è stata impiegata in delicate indagini. Infine il maresciallo Marianna Mellano, in servizio a Voghera ha aiutato una donna vittima di violenti maltrattamenti da parte del compagno. "Nessun riconoscimento potrà mai sostituire il rapporto di fiducia costruito con i cittadini - ha detto il sindaco Fabrizio Fracassi tributando una menzione d’onore al graduato scelto Chiara Monti - durante il loro duro lavoro. Il mio auspicio è che le donne in divisa possano ispirare le nuove generazioni, e che sempre più ragazze scelgano di intraprendere lo stesso percorso".