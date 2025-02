Il viaggio dei colori, esplorare il mondo con l’arte

La matita è pronta? Sì!

I colori sono temperati? Sì!

Il foglio c’è? Sì!

Ecco arrivare il rosso per la passione e la voglia che si mettono nei lavori; il verde per la speranza che le verifiche vadano bene. Poco dopo arrivano il giallo e l’arancione per la gioia di stare insieme.

Un po’ in ritardo arrivano il nero e il grigio per la noia e la tristezza. Ma ecco sopraggiungere il bianco del vento che soffia via il malumore e fa tornare l’azzurro di un cielo limpido e sereno. Ma manca ancora qualcuno: ecco il rosa per l’amore per il disegno.

Ora può iniziare il viaggio tra le emozioni attraverso l’arte.

Con un tratto deciso si disegnano forme di vario tipo per esprimere sentimenti e pensieri, si impugnano i colori e via libera alle emozioni!

Il disegno prende vita e ogni pensiero si fissa sul foglio; fra animali, alberi fioriti e case colorate parte un’avventura che porta lontano.

Prima tappa: collina immersa nel verde, con farfalle dai mille colori e uccelli che volano e cinguettano felici.

Seconda tappa: casa multicolor, dove vivono bambini spensierati che giocano e si divertono.

Terza e ultima tappa: bosco incantato, con fate ed elfi, maghi e gnomi. A metà del viaggio inizia una dolce pioggerellina che fa spuntare nel cielo un arcobaleno fantastico che abbraccia tutto il mondo.

Ma il viaggio non finisce qui! Spunta all’improvviso un castello dorato tra le nuvole, abitato da un re e una regina con una corona di stelle. Dentro le stanze, i muri sono dipinti con mille disegni diversi, storie di avventure lontane, racconti di sogni mai dimenticati.

Un cavaliere dall’armatura splendente invita i bambini a esplorare i segreti nascosti tra le mura: ecco una stanza piena di fogli e pennelli magici, che al solo tocco creano mondi straordinari.

Nel giardino incantato del castello fioriscono alberi dalle foglie dorate e petali argentati, e tra i rami si rincorrono scoiattoli parlanti che raccontano fiabe meravigliose.

Un soffio di vento accompagna il viaggio fino a una spiaggia dorata, dove il mare canta dolci melodie e il sole tinge il cielo di sfumature delicate. Sulla sabbia spunta una scritta tracciata dalle onde: “Continua a sognare!”.

Ora il disegno è pronto per essere consegnato alla maestra.

“Bravi! Ottimo lavoro”.

“Complimenti! Disegno bellissimo!”.

Il cuore scoppia di gioia e inizia la festa! Anche la maestra è felice e soddisfatta.

Cavalcando l’arcobaleno delle emozioni, si torna nelle case al calduccio del camino, pronti a rivivere altre avventure stupende.

E mentre gli occhi si chiudono per la stanchezza, l’ultimo pensiero è una promessa: “Domani un altro foglio bianco diventerà un nuovo viaggio straordinario!”.