Il sindaco: "Nella disgrazia è andata bene"

VILLANTERIO (Pavia) "Nella disgrazia forse siamo stati ancora fortunati". Gianluigi Poma (nella foto), sindaco di Villanterio, ieri mattina è arrivato subito in via Donizetti per verificare in prima persona cosa fosse successo. "Come una bomba" racconta un residente nella stessa via a pochi numeri civici di distanza. Uscito in strada per il boato, guarda senza parole la palazzina sventrata al primo piano con il tetto ancora sorretto dai pilastri portanti che hanno retto. "Cosa è successo – risponde il sindaco Poma – ce lo diranno poi i vigili del fuoco con la loro perizia. L’importante come prima cosa è che non sia morto nessuno. Il signore che abita lì lo hanno portato con l’ambulanza al San Matteo, sia per le bruciature che perché ha inalato gas. Agli inquilini sotto fortunatamente non è successo niente". Al di là del 58enne ricoverato in ospedale, con gravi ustioni ma non ritenuto in pericolo di vita, gli altri residenti nella palazzina inagibile hanno trovato ospitalità da parenti e il Comune non ha quindi dovuto provvedere a cercare sistemazioni temporanee. "Dalle prime verifiche effettuate nella palazzina interessata dall’esplosione – riferisce una nota di Metano Sant’Angelo, concessionario del servizio di distribuzione del gas a Villanterio – gli impianti di pertinenza della Società sono risultati integri. Di conseguenza, la causa dell’evento sarebbe da ricondurre ad altra origine". La competenza, e anche la responsabilità, della società di distribuzione del gas, come noto, arriva infatti fino al contatore: essendo stata l’esplosione all’interno di un appartamento, è di pertinenza del proprietario. "Sono case abbastanza recenti – commenta il sindaco Poma – non fatiscenti dove magari ci può essere il problema tecnico". S.Z.