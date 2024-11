Il sindaco agli arresti. L’indagine va avanti: "Quadro desolante. Si faccia chiarezza"

Sarà il vicesindaco di Vigevano, Marzia Segù, a reggere le sorti dell’amministrazione comunale dopo l’arresto del sindaco Andrea Ceffa 51 anni, avvenuto all’alba di ieri. Il prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, ha firmato il decreto di sospensione del primo cittadino in attesa che sulla vicenda venga fatta chiarezza. Ceffa si trova ristretto al regime degli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. Con le stesse accuse sono state arrestate la consigliera di maggioranza Roberta Giacometti, 43 anni, il direttore di Asm Vigevano e Lomellina Alessandro Gabbi, 53 anni, l’amministratrice unica di Asm Vigevano e Lomellina, Veronica Passarella, 52 anni, e Matteo Ciceri, 49 anni, amministratore unico di Vigevano Distribuzione Gas. Tutti sono ai domiliciliari e, per legge, entro cinque giorni dovranno essere sottoposti all’interrogatorio di garanzia dopo il quale il Gip deciderà se confermare le misure cautelari, adottarne di differenti o revocarle. L’inchiesta non è comunque conclusa: ieri sono state effettuate perquisizioni in uffici pubblici, studi professionali e società.

Nella vicenda sono coinvolti anche l’ex-parlamentare leghista Angelo Ciocca, 49 anni; Alberto Righini, 51 anni, imprenditore e presidente di Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili e i vertici della municipalizzata, compresa l’amministratrice unica Veronica Passarella, anch’essa componente delle civica pro-Ceffa, che proprio il primo cittadino aveva voluto il quel ruolo. "Apprendiamo dell’arresto del sindaco con grande preoccupazione – si legge in una nota diffusa dal Pd –. Quello che emerge è un quadro desolante e inquietante del centrodestra vigevanese. L’auspicio è che vengano chiarite al più presto le responsabilità".

"Alla luce dell’accaduto – sottolinea Simone Verni, coordinatore provinciale del M5s – chiediamo le dimissioni immediate del sindaco e l’azzeramento del consiglio comunale". "Ceffa è una persona onesta – ha commentato Matteo Salvini, leader della Lega vice-presidente del Consiglio e ministro delle infrastruture – La Lega, sicura della sua integrità, è al suo fianco".