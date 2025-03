Il regolamento regionale deve essere modificato: ritirato dal Comune il bando per le case popolari

A pochi giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune di Pavia ha revocato l’avviso pubblico per l’assegnazione di 25 alloggi popolari. Il provvedimento è stato assunto in forma di "autotutela" e in conseguenza della pubblicazione della sentenza con cui il Tribunale di Milano, tra le altre cose, ha imposto a Regione Lombardia la modifica del regolamento con particolare riferimento alla sezione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi.

Prima il punteggio massimo, cumulando il criterio di residenza in regione e in comune, poteva essere di 14,5 punti, ora, col punteggio dei due criteri di residenza che si possono cumulare solo se c’è una condizione di fragilità, si può arrivare solo a 12 punti. Una variazione che non impedisce però a un genitore separato, con 12 anni di residenza sul territorio di raggiungere 29 punti.

Al termine delle modifiche di competenza della Regione il Comune indirà un nuovo avviso conforme alle nuove regole.