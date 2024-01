Il parroco lascia davvero. Era tornato a novembre

Don Gabriele Leonardi non è più il parroco di Cassolnovo. Ad appena tre mesi dalla nomina, e dopo aver smentito ufficialmente di avere rassegnato le dimissioni, una nota della Diocesi di Vigevano comunica che il vescovo Maurizio Gervasoni "ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle parrocchie di San Bartolomeo a Cassolnovo e della Beata Vergine Addolorata Regina Mundi della frazione Molino del Conto presentata da don Gabriele Leonardi". Nella stessa nota si comunica che il presule ha nonimato amministratore parrocchiale monsignor Angelo Croera. Ma non si è trattato di un epilogo inatteso: domenica, durante l’omelia, l’ormai ex parroco aveva tuonato contro i pettegolezzi che "rovinano la comunità". Don Leonardi aveva stigmatizzato la situazione del paese: "Vedo sporcizia in giro, giovani di cui nessuno si occupa e la preoccupazione più grande è che non si sentono più i rintocchi delle campane". Che sono rotte. "Non posso aggiustarle io – aveva aggiunto – La madre degli ignoranti è sempre incinta, con tutto il rispetto per le donne gravide, e qui in paese di persone incinte ce ne sono tante".

U.Z.