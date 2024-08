Il parquet del palasport va sistemato

È un intervento da 115mila euro quello che riguarda il palaGuglieri dei Mortara, il palazzo dello sport di via dell’Arbogna, uno dei poli dello sport della seconda città della Lomellina. In particolare oggetto dell’intervento è il paquet che sarà rilaminato. Lo stesso intervento che riguarderà per altro anche quello della palestra delle scuole medie, che dista qualche decina di metri, con ingresso da via Bianchi, e che rappresenta la prima alternativa all’impianto principale in relazione allo sport indoor. Si tratta di interventi ormai non più procrastinabili: il parquet del palasport era stato oggetto di un intervento di manutenzione nel 2013 e da allora era andato degradandosi evidenziando, ultimamente, una serie di problemi sotto il profilo dell’elasticità e della scivolosità. Diverso il discorso riguarda il parquet della palestra delle scuole medie che era stato posato nel 2004 e poi laminato sei anni più tardi. Da allora non ci sono stati più interventi di rilievo e il massiccio utilizzo dell’impianto, anche con discipline che hanno messo a dura prova la tenuta del fondo, hanno reso necessario l’attuale intervento. Sempre la palestra delle medie vedrà la sostituzione delle attuali lampade con altre a Led in modo da generare, considerato il massiccio utilizzo che ne fa in particolare nella stagione invernale, un considerevole risparmio sotto il profilo dei consumi e quindi delle spese. Il palasport vedrà invece aumentare la sua superficie di 100 metri, intervento che prevede una spesa di 7 mila euro e la sostituzione delle 48 lampade presenti, un’opera che comporterà alle casse comunali un esborso stimato in almeno 10 mila euro.

U.Z.