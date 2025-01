Il parco di via Francana intitolato a Deledda. Nobel per la letteratura

Sarà intitolato a Grazia Deledda il parco di via Francana, da poco inaugurato. Lo ha deliberato la giunta. L’intitolazione a Deledda (nata nel 1871 e deceduta nel 1936) è particolarmente significativa: ad oggi è l’unica donna italiana ad aver vinto il Nobel per la letteratura nel 1926, dopo non poche avversità, eppure la sua presenza nei testi scolastici è ancora minoritaria. Il libro più celebre “Canne al vento“, uscito nel 1913, esplora i temi della fragilità umana e del dolore esistenziale. La giunta ha così inteso promuovere la conoscenza di questa importante letterata in un luogo che ospita la popolazione scolastica e le famiglie del quartiere. "Perché è importante – spiega l’assessore Rodolfo Faldini – dedicare maggior attenzione alla toponomastica femminile? Per recuperare la memoria di tante donne del passato, per ricordare a tutti che le donne ci sono e ci sono state sempre, e per onorarne e conservare il loro ricordo. È il giusto riconoscimento culturale e sociale che si può dedicare a donne protagoniste della nostra storia e della nostra cultura, come Grazia Deledda, la cui memoria viene ingiustamente sottovalutata. Di qui l’importanza di intitolare strade e luoghi a nomi di donne, per riportare alla luce le presenze femminili significative per la storia, l’arte, la scienza e la cultura".

M.M.