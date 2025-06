Il “Gerolamo Cardano“ a Christian Greco egittologo di fama

Christian Greco, egittologo di fama internazionale e direttore del Museo Egizio di Torino, riceverà il premio internazionale “Gerolamo Cardano 2025“. La cerimonia si terrà alle 17,30 del 24 giugno in Università. Il premio istituito nel 1989 dal Rotary Club Pavia che quest’anno celebra i 75 anni dalla fondazione, è stato conferito a personalità come il matematico Enrico Bombieri, lo storico dell’arte Philippe Daverio, l’immunologa Ilaria Capua, il regista Pupi Avati, il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti. Il premio consiste in una medaglia con l’effige di Gerolamo Cardano, figura simbolica di Pavia e antesignano della scienza moderna. La commissione presieduta dal professor Dario Mantovani ha scelto Greco per "il suo straordinario contributo alla museologia contemporanea e alla diffusione della cultura storica, in equilibrio tra ricerca scientifica, innovazione e impegno sociale". Durante la cerimonia Greco terrà la lectio magistralis aperta al pubblico dal titolo: “La memoria è il nostro futuro: 200 anni del Museo Egizio“.