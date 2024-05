Il colpo di pistola fatale. Ultimo saluto all’agente. Il cordoglio di due paesi

Sarà lutto cittadino domani a Gropello Cairoli per i funerali di Christian Rovida, l’agente ventiduenne della Polizia locale di Mortara morto venerdì della scorsa settimana, colpito al cuore da un colpo partito dalla sua pistola d’ordinanza impugnata dalla fidanzata diciannovenne. La cerimonia funebre è prevista per le 15 nella chiesa parrocchiale. La camera ardente è stata allestita presso l’agenzia di pompe funebri di Garlasco e sarà aperta dalle 8.30. Lutto cittadino anche a Mortara, dove il giovane aveva iniziato a lavorare a luglio 2023. L’episodio, i cui contorni non sono stati del tutto chiariti, è avvenuto nella stanza di Christian Rovida, al secondo piano della villetta di via Nuvolari in località Cielo Alto, dove viveva con la famiglia.

Venerdì scorso l’agente aveva smontato dal servizio ed era tornato a casa prima di riprendere il turno nel tardo pomeriggio e ne aveva approfittato per incontrare la fidanzata, una studentessa di 19 anni di Trivolzio. I due sono saliti al piano superiore e lì si è consumata la tragedia. L’agente ha mostrato alla ragazza la propria arma di servizio, una Glock calibro 40, probabilmente con l’intento di spiegarle come si impugnava l’arma e come si toglie il caricatore. Poi la fatalità, la ragazza, che è attualmente indagata in stato di libertà per omicidio colposo, ha premuto il grilletto facendo partire l’unico colpo che ha raggiunto Christian Rovida al cuore.

La fidanzata, pur sotto shock, ha subito tentato di rianimare il giovane, solo pochi giorni prima aveva seguito a scuola un corso sulla rianimazione cardio-polmonare e quando sul posto sono arrivati i soccorsi l’agente era ancora vivo. Trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia e sottoposto a un difficile intervento chirurgico, Christian Rovida è spirato poco più di due ore dopo.

La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio a Gropello, dove viveva ed era conosciutissimo, e a Mortara dove prestava servizio.

Umberto Zanichelli