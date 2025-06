Il centro città diventa palcoscenico

È in programma sabato dalle 16 alle 24 la seconda edizione di “Vigevano in festa“, l’evento organizzato dal Comune e dal distretto urbano del commercio “La Dimora Sforzesca“ in collaborazione con Ascom, Confartigianato Lomellina e i commercianti del centro storico. Sono previsti punti-ristoro, intrattenimenti musicali e dj-set. L’area interessata sarà quella di piazza Sant’Ambrogio, via XX Settembre, Via Roma, via Battisti, via Cesarea, corso Vittorio Emanuele, via Dante, piazza San Francesco, via Merula, via Caduti della Liberazione, via Silva, via del Popolo, via Guido da Vigevano e corso della Repubblica.