Il “cencio“ del Palio dei Fanciulli va alla contrada del Contado

È stata la contrada di Contado, abbinata alla parrocchia di Cristo Re al quartiere Brughiera, ad aggiudicarsi il Palio dei Fanciulli edizione numero 24 dello storia, il prologo primaverile del Palio delle Contrade di Vigevano che va in scena la seconda domenica di ottobre quando si festeggia il beato Matteo Carreri, patrono della città. Come per il Palio “vero“, per quello dei Fanciulli il premio è stato il “cencio“ realizzato quest’anno da Pietro Conalbim alunno della seconda C della primaria “Ramella“.

L’evento, come tutti quelli attingenti il Palio, è stato organizzato dall’associazione Sforzinda. Ma l’evento primaverile non è soltanto la sfida tra i mini-contradaioli (le squadre sono dodici, abbinate alle parrocchie cittadine) ma è il momento più importante di un fine settimana all’insegna del folklore, della cultura e anche della gastronomia. Il tutto, come sempre, preceduto dall’appuntamento con la Notte Sforzesca, uno spettacolo tutto da vedere con i figuranti del Palio e la possibilità di assaggiare i piatti tradizionali di ciascuna delle contrade cittadine.