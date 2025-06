"Il cantiere ex carceri in abbandono"

Il cantiere delle ex carceri nella centralissima piazza Lavezzari è in stato d’abbandono. Una situazione sotto gli occhi di tutti, che ha richiamato la protesta del gruppo civico Vigevano Prima di Tutto.

"Vogliamo denunciare il degrado delle ex carceri – commenta il portavoce Piero Marco Pizzi – situato nel pieno centro della città. Un luogo che potrebbe essere strategico per il futuro di Vigevano e che invece da mesi è fermo, senza alcuna traccia di attività o di ripresa dei lavori. Chi passa in quella zona ogni giorno si trova davanti a una scena che parla da sola: degrado, incuria, transenne arrugginite, erbacce che crescono tra le impalcature. Il tutto senza che ci siano indicazioni sui tempi di realizzazione dei lavori e su quando e come il progetto verrà ripreso. Una situazione vergognosa – aggiunge ancora Pizzi – perché si concretizza nell’assoluto silenzio e nel disinteresse da parte dell’Amministrazione comunale".

E ancora: "Lasciare il cantiere in quelle condizioni non solo è uno sfregio al decoro urbano ma anche un’occasione persa per restituire un pezzo importante di città ai suoi abitanti. Chiediamo perciò all’Amministrazione di farsi carico di questo problema – conclude Pizzi – perché non è affatto normale abbandonare un’area così significativa proprio mentre a parole si parla di turismo, rilancio del centro e rigenerazione urbana".

U.Z.