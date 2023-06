Il campanile svetta al centro dei 270mila nuovi francobolli

Una visione dall’alto del centro storico, dove spicca il campanile di San Biagio. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha scelto questo spaccato di Codogno per creare il primo francobollo della storia della città nel contesto del Comune europeo dello sport, titolo di cui il centro della Bassa si fregia quest’anno. Ieri mattina in municipio il disvelamento della nuova affrancatura con una cerimonia ricca di ospiti e una fila di appassionati filatelici pronti ad acquistare in anteprima il francobollo da apporre su una cartolina, dedicata sempre alla città, e a farselo annullare. La tiratura è di 270mila esemplari e ogni singolo bollo corrisponde al valore della tariffa B, pari a un euro e 20 centesimi. Soddisfatto il sindaco Francesco Passerini che ha parlato di "giornata storica" e di "momento di orgoglio nella consapevolezza che da oggi una piccola rappresentazione della nostra città sarà diffusa in tutto il territorio nazionale e in tutto il mondo". Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica al prezzo di 20 euro.

M.B.