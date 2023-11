Il bus non arriva alla fermata. Gli studenti restano a piedi

Bus “fantasma“ non si presenta alla fermata di Maleo e gli studenti, ieri mattina, poco prima delle 7.30, sono rimasti a piedi. Rabbia e sconcerto per le decine di ragazzi in attesa di prendere il mezzo della linea E009 Castelnuovo-Codogno-San Donato per potersi recare a scuola: molti avrebbero dovuto raggiungere gli istituti scolastici della Bassa Lodigiana ma l’attesa in piazza a Maleo è stata vana. Tanti hanno dovuto arrangiarsi chiamando i genitori per farsi accompagnare e non arrivare in ritardo. Diverse persone, successivamente, hanno composto il numero del call center del gestore della linea, Star Mobility, per chiedere conto del disservizio. "Nessuno ci ha dato una risposta in merito e nessuna anomalia era segnata sul sito. Oltre il danno, pure la beffa di non sapere cosa sia successo" spiegavano ieri alcuni genitori. I disagi però non erano finiti: anche nel pomeriggio la corsa K303 da Cremona verso la Bassa (Cremona-Codogno-Lodi), in partenza dalle 14.23 per essere a Maleo attorno alle 15, è misteriosamente saltata. M.B.