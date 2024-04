“Idee per Pavia“. Tavola rotonda in via Treves

Offrire esenzioni o agevolazioni fiscali per le imprese che investano o scelgano di insediarsi nell’area pavese e assumano personale. La proposta è inserita in “Idee per Pavia”, una serie di sollecitazioni della Scuola di cittadinanza e partecipazione che potrebbe prendere la forma di sconti sui tributi locali a carattere patrimoniale come Imu (sul possesso degli immobili) o Tari (sulla raccolta dei rifiuti), su cui il Comune di Pavia ha la possibilità di deliberare, in via autonoma. "Proponiamo di realizzare una piattaforma informativa dedicata per l’ecosistema dell’innovazione pavese - hanno messo nero su bianco gli esperti della Scuola di cittadinanza e partecipazione -, in cui far convergere e divulgare in modo integrato tutte le informazioni relative alle realtà che operano sul territorio nell’ambito dell’innovazione tecnologica". E di “Idee per una Pavia del lavoro creativo e solidale”, in occasione della dodicesima edizione della Festa del lavoro organizzata dalla Scuola di cittadinanza e partecipazione della Diocesi, si parlerà oggi alle 17.30, nella sede di Sea Vision in via Treves 9/E a Pavia. Il programma prevede in apertura l’introduzione del vescovo Corrado Sanguineti (nella foto). Seguirà poi la tavola rotonda moderata da don Franco Tassone, alla quale interverranno Michele Cei, ceo di Sea Vision, Giovanni Merlino, commissario della Camera di commercio di Pavia, Marta Sempio, presidente provinciale di Confagricoltura, e Antonella Zucchella dell’Università di Pavia. Dopo il dibattito, la serata si concluderà con un rinfresco.

M.M.