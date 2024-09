I tecnici dell’acqua erano ladri: "C’è pericolo, ci faccia entrare". Pensionato perde soldi e gioielli

Truffatori ancora in azione, spacciandosi per tecnici dell’acqua. Hanno colpito venerdì pomeriggio a Voghera, in via Fratelli Rosselli, derubando un pensionato 84enne dei gioielli d’oro e soldi in contanti che aveva in casa, per un valore che non è stato quantificato. Si erano già allontanati quando la vittima ha scoperto l’ammanco e solo allora si è reso conto di essere stato raggirato, andando poi dai carabinieri a denunciare l’accaduto. Come sempre in queste circostanze, le forze dell’ordine rinnovano l’appello, in particolare alle persone anziane che vivono sole, di non aprire mai la porta a presunti tecnici, facendo verifiche sull’identità che spesso bastano per mettere in fuga i malintenzionati.

Tra le società di servizi, ad esempio, proprio Pavia Acque, gestore del servizio idrico nel territorio della provincia di Pavia, per contrastare le truffe ha attivato il numero verde 800.193.850 (gratuito, in funzione dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) al quale si può fornire il numero identificativo del tesserino in possesso di ogni operatore autorizzato, per ottenere conferma dell’autenticità dell’intervento. Purtroppo i truffatori sono però abili nello spaventare le vittime, spesso facendo leva sui pericoli e i notevoli danni che ad esempio le perdite d’acqua, ma anche di gas, possono provocare alle abitazioni, convincendo così i padroni di casa a farli entrare per un controllo. Nel caso successo a Voghera, gli impostori erano in due e quando sono riusciti a farsi aprire la porta si sono divisi i compiti: uno ha tenuto impegnato l’84enne con finti controlli, l’altro ne ha approfittato per frugare in casa in cerca di tutto quello che c’era di prezioso da rubare. E quando il colpo è stato scoperto erano ormai lontani.