"I pendolari avranno a disposizione una metropolitana leggera"

Un treno ogni mezz’ora. È l’obiettivo dichiarato dall’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente sulla linea Milano-Mortara, i cui dati di inizio 2025 sono buoni. "Grazie all’introduzione dei nuovi treni Caravaggio, le performance sono migliorate. Lo scorso anno il dato medio complessivo è stato dell’83%, 8 punti in più rispetto al 2023. A gennaio la puntualità ai 5 minuti è stata dell’84%, un dato che conferma l’affidabilità dei servizi all’utenza". A oggi circolano 48 treni al giorno ma l’obiettivo è fare meglio. "In accordo con Trenord e Rfi – aggiunge Lucente – stiamo lavorando a un progetto che, prima delle Olimpiadi Milano-Cortina, consentirà di attestare la direttrice R31 alla stazione di Milano Rogoredo con treni ogni mezz’ora in concomitanza con la realizzazione della S19 nella tratta tra Albairate e Porta Romana. A Rogoredo si potrà avere accesso all’alta velocità". Con le nuove linee l’area meridionale del Milanese disporrà di un treno ogni 10 minuti. "Una sorta di metropolitana leggera a disposizione di migliaia di pendolari".