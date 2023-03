I detenuti del Piccolini si prenderanno cura del verde a Gambolò

Alcuni detenuti del carcere vigevanese dei Piccolini si occuperanno della manutenzione del verde pubblico a Gambolò e di altri piccoli interventi di manutenzione. È il frutto della convenzione che il Comune ha stretto con la Direzione della casa di detenzione di Vigevano. Inizialmente a essere impiegate sul campo saranno due o tre carcerati, con l’avvio del progetto previsto per le prossime settimane.

L’accordo, siglato dal sindaco del centro lomellino Antonio Costantino e dal direttore del carcere Davide Pisapia, avrà inizialmente un accordo della durata di due anni. Ma la convenzione tra Gambolò e i Piccolini potrà essere rinnovata automaticamente per un periodo altrettanto lungo di altri due anni. "Quella che avvieremo ora non è un’iniziativa isolata – commenta il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino – Già in passato il nostro impegno sociale è stato tangibile con l’apertura del negozio di alimentari gestito dall’associazione Madre Amabile nelle ex scuole della frazione Remondò per cercare di offrire un’occasione di riscatto a persone in difficoltà e, al tempo stesso, fornire ai residenti un servizio che ormai non esisteva più. E un altro importante progetto, con al centro i giovani, ha interessato piazza Bellazzi con spazi sportivi e aggregativi gestiti dalla Pro loco".

I detenuti del carcere vigevanese inizieranno la loro attività con l’inizio della primavera, quando erano già stati programmati gli interventi al verde pubblico. "Tra i compiti che assolveranno – spiega ancora Costantino – ci sarà anche quello di ritinteggiare il muro del campo sportivo. Inizialmente saranno impiegati due carcerati ma il loro numero sarà modulato in relazione alle esigenze e alla disponibilità organizzativa del carcere".

Secondo l’accordo di volta in volta il Comune dovrà inviare un programma degli interventi, specificando gli orari, il luogo dove i lavori verranno effettuati e i referenti ai quali fare riferimento. Lo scopo finale del progetto è offrire opportunità a chi sta per rientrare nella società da uomo libero, nell’ottica di una futura collocazione professionale.

Umberto Zanichelli