I costumi dei soncinesi conquistano Venezia

Tulum conquista Venezia. Tulum è il nome del costume, ispirato al mondo dei Maya, con cui Nicola Pignoli e Ilaria Cavalli, della compagnia teatrale Caraval Spettacoli di Soncino, hanno partecipato quest’anno al carnevale della città lagunare. Dopo aver vinto venerdì scorso il concorso giornaliero delle maschere, la coppia soncinese, dove lei che impersona una divinità azteca, lui un totem, ha incantato anche la giuria del concorso generale che si è svolto ieri in piazza San Marco.

Risultato: primo premio per la migliore struttura del costume e per la qualità della manifattura. La coppia soncinese ha lavorato al costume per molto tempo, anche per essere all’altezza delle partecipazioni precedenti nelle quali, negli ultimi anni, sono sempre arrivati nei primissimi posti della classifica. Infatti negli anni scorsi hanno vinto con un costume da geco e da ametista, poi con un costume che rappresentava un libro antico, un altro costume da paguro, sempre maschere sceniche molto complesse, ma anche molto apprezzate.

Vittorie e piazzamenti nel carnevale di Venezia i due ne hanno collezionate una mezza dozzina in dieci anni. Ogni volta è una soddisfazione enorme vedere premiati il loro lavoro e la loro creatività. "Siamo molto felici - dichiara Ilaria - e ancora un po’ increduli per questo premio, che ci emoziona. Ci fa piacere che venga apprezzato il lavoro e l’impegno che mettiamo in questi progetti. Nello specifico, questo costume è stato realizzato interamente a mano da Nicola Pignoli e da Aurora Rossini".

Pier Giorgio Ruggeri