I candidati “ascoltano“ il Terzo settore

La politica, che soprattutto in campagna elettorale è abituata a parlare, fatta accomodare in prima fila ad ascoltare le voci del terzo settore pavese. È stato un confronto speciale moderato dal giornalista Giacomo Bertoni quello organizzato martedì sera da Casa Benedetta Cambiagio onlus con Casa del Giovane e Caritas alla presenza di oltre 100 persone. "In città mancano bagni pubblici, che sarebbero necessari anche per i turisti - ha ricordato ai cinque candidati sindaco (Alessandro Cantoni, Paolo Walter Cattaneo, Francesco Grisolia, Michele Lissia e Francesco Signorelli) Michela Ravetti, responsabile di unità Casa del Giovane -, docce e lavanderia per i senza fissa dimora. Inolte, per le donne in grave disagio occorrono posti letto. I dormitori attualmente operativi sono entrambi maschili. Occorre un collegamento più stretto e veloce tra Serd, Cps, e servizi sociali". "Occorre trovare insieme percorsi integrati - ha aggiunto Maria Assunta Zanetti del cda di Casa Benedetta Cambiagio onlus -, risolvendo i tempi d’attesa e gli ostacoli per progetti educativi, inserimento scolastico e inserimento lavorativo per gli ospiti delle comunità. L’obiettivo della nostra struttura è offrire a bambine, ragazze e mamme con figli un luogo sicuro dove riprogettare la propria vita dopo un momento di fragilità o violenza". Per il direttore della Caritas di Pavia, don Franco Tassone l’emergenza riguarda la mancanza di un dormitorio femminile. "Bisogna averlo entro l’anno - ha sottolineato -. In un quadro generale problematico, le donne soffrono maggiormente la crisi sociale e sanitaria. Mancano anche spazi nei quali i giovani possono esprimere il loro protagonismo". I candidati hanno avuto poi cinque minuti di tempo per presentare ciascuno la propria idea di Pavia non-profit. M.M.