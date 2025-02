I 500 anni della Battaglia di Pavia ma in miniatura: al Broletto la disfida è con i soldatini

Pavia, 22 febbraio 2025 – Soldati a grandezza naturale impegnati nel parco del castello di Mirabello e figurini al Broletto. Fino al primo marzo l’Urban center ospita una battaglia di Pavia in miniatura. Un’ottantina i pezzi in mostra realizzati con moltissima cura in un anno di lavoro da parte della sezione di Pavia dell’associazione italiana modellismo storico (Aims).

“I soldatini sono soprattutto in piombo – ha spiegato Fabrizio Villa, uno dei soci -, ma ora si sta facendo strada la resina. Il mondo si sta spostando”. In esposizione, ovviamente Francesco I, il re francese sconfitto a Pavia con il suo accampamento ricostruito fedelmente, e il vincitore Carlo V condottiero delle truppe imperiali.

Un dettaglio dell'accampamento

Ma il pezzo più iconico a livello storico è quello della ‘dama in rosso’ che si vede in uno degli arazzi fiamminghi custoditi a Capodimonte che saranno esposti a Pavia in autunno. Realizzata da Mirko Cavalloni, l’unico modellista professionista del gruppo, da una scultura in 3D di Mary Di Primio, la dama che con il suo abito rosso cavalca uno splendido cavallo bianco, ha richiesto un mese di lavoro per dipingerla con estrema cura.