Gropello Cairoli, raid notturno col flessibile al distributore di benzina: ma i ladri vanno via a mani vuote

Gropello Cairoli (Pavia), 15 gennaio 2025 - Colpo notturno fallito al distributore di carburante IP lungo l'ex Statale 596 a Gropello Cairoli, in località Santo Spirito.

Erano circa le 3 di oggi, mercoledì 15 gennaio, quando due malviventi, con i volti nascosti da cappucci e passamontagna, sono entrati in azione con un flessibile, con il quale hanno letteralmente tagliato la colonnina del self service. Un'operazione anche pericolosa, per le scintille che provoca la lama a contatto con il metallo, vista la presenza di carburante facilmente infiammabile e anche a rischio esplosione. Non si è per fortuna verificato nulla di drammatico, anche perché i ladri si sono dovuti fermare prima di riuscire a portare a termine il colpo.

La manomissione all'impianto ha fatto scattare il sistema d'allarme e forse i malviventi sono anche stati disturbati dal passaggio di qualche automobilista in transito su una delle più trafficate arterie viabilistiche della Lomellina. Sta di fatto che hanno danneggiato la colonnina senza riuscire ad arrivare a prendere quello che era il loro obiettivo, la cassetta con i soldi, e sono fuggiti a mani vuote, riuscendo comunque ad allontanarsi prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, intervenute con una pattuglia della locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano.