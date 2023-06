Grida e schiamazzi notturni Pronta la petizione dei cittadini

"Erano passate da un pezzo le 2 e un gruppo di alcune decine di ragazzi si è messo a cantare a squarciagola. Le forze dell’ordine sono arrivate dopo tre quarti d’ora e non hanno identificato nessuno".

I residenti del centro storico cittadino sono esasperati. Sopratutto quelli della zona tra via del Popolo, corso della Repubblica e le strette strade dell’area della "movida" del centro.

"Siamo oltre ogni livello di sopportazione – dicono annunciando che si sta completando una petizione che sarà inviata a sindaco e prefetto –. A questo episodio, solo l’ultimo della serie, c’è quello ormai fisso di ogni fine settimana, con giovani ubriachi che utilizzano via del Popolo e via Roncalli come latrine a cielo aperto. Una condizione che non è accettabile nemmeno dopo il passaggio del mezzo pulitore di Asm, ormai una presenza fissa delle mattine dei giorni del week-end. Il caldo di questi giorni poi accentua in modo insopportabile la situazione". Per questo la petizione avviata qualche settimana fa e che ha già raccolto oltre un centinaio di firme, verrà presto consegnata ai destinatari.

"Siamo completamente abbandonati a noi stessi – lamentano i residenti di quella zona – e nonostante l’incontro in Comune e le denunce non è cambiato nulla. Adesso in più c’è la preoccupazione che, con la chiusura delle scuole, queste problematiche non si limiteranno alle serate dei fine settimana ma saranno pressoché quotidiane. Il nostro diritto al riposo, al decoro, alla sicurezza e all’igiene non è assolutamente rispettato e per noi residenti tutto questo è assolutamente inaccettabile".

U.Z.