Gravellona Lomellina, la truffa dello specchietto fallisce: 18enne denunciato

Gravellona Lomellina, 27 settembre 2023 – Aveva urtato l'auto di una donna di 73 anni e poi l'aveva fermata sostenendo di avere lo specchietto della sua Seat Ibiza danneggiato.

Un classico della truffa che però non è andato a buon fine: nonostante le ripetute richieste di 300 euro per chiudere subito la questione, la donna ha tenuto il punto per compilare la constatazione amichevole e chiamare i parenti. Un fatto che ha convinto il giovane a desistere ed allontanarsi.

A pochi giorni dal fatto, avvenuto venerdì scorso, i carabinieri di Gravellona Lomellina hanno denunciato un diciottenne di Magenta domiciliato a Vigevano, che dovrà rispondere del reato di tentata truffa aggravata.