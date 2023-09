Gravellona Lomellina, incidente tra auto e moto: 15enne in ospedale con l'elisoccorso

Gravellona Lomellina (Pavia), 9 settembre 2023 – Un quindicenne residente a Borgolavezzaro (Novara), primo centro piemontese a qualche chilometro di distanza da Gravellona, è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto lungo la provinciale 192 in territorio di Gravellona Lomellina.

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, intervenuti per i rilievi, ma dai primi sommari elementi raccolti sembrerebbe che l’auto si stesse immettendo sulla provinciale quando è avvenuto l’impatto con la moto.

Soccorso dal personale medico del 118 il quindicenne è sempre rimasto cosciente: nonostante questo i sanitari ne hanno disposto il trasferimento con l’elisoccorso di Milano al Pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. La circolazione, lungo il tratto di provinciale interessato, ha subìto rallentamenti per l’istituzione del senso unico alternato necessario per le operazioni di soccorso e per i rilievi.