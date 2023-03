Gravellona, falso tecnico dell'acquedotto ruba 700 euro a un pensionato

Mortara, 31 marzo 2023 – Si è presentato alla porta dell’abitazione di un pensionato di 82 anni che abita a Mortara spacciandosi per tecnico dell’acquedotto incaricato di verificare l’impianto. L’anziano, non sospettando il raggiro, lo ha fatto entrare in casa. A quel punto, simulando una operazione di sanificazione e utilizzato uno stratagemma tutt’altro che originale, ha chiesto all’anziano di riporre il denaro che custodiva in casa, circa 700 euro, all’interno di una busta e di metterla poi all’interno del frigorifero per preservarlo da possibili danneggiamenti.

Poi, approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, ha sottratto la busta e con quella si è allontanato. Sull’accaduto, avvenuto ieri mattina, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Mortara. Sempre ieri mattina due individui, con lo stesso stratagemma, sono riusciti ad entrare nella casa di una donna di 62 anni spruzzando del gas urticante per simulare una contaminazione dell’acqua.

Un piano il loro che stava funzionando, almeno sino a quando, inaspettato, è rincasato il marito della donna che, capito subito quello che stava accadendo, li ha messi in fuga. Sull’episodio stanno indagando i militari della stazione di Gravellona.