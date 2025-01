Grave un pensionato. Precipita dalla scala e perde conoscenza. Disposti accertamenti

MEDE (Pavia)Lo ha trovato la figlia, privo di sensi dopo essere caduto da una scala. L’uomo, 82enne di Mede, è stato ricoverato con prognosi riservata nella Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. L’allarme è scattato poco prima delle 13 di ieri, quando i mezzi dei soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti, con ambulanza e auto medica, in via Rosa Rognoni a Mede, in quello che è stato definito un "impianto lavorativo", in realtà dei magazzini di granaglie dismessi da parecchi anni. L’incidente è successo all’esterno, nel cortile di quei capannoni, che si trovano dietro la chiesa degli Angeli di Mede che ha la facciata in piazza Guglielmo Marconi, dove l’anziano andava ogni mattina per accudire e dare da mangiare ai gatti. Pare che fosse molto abitudinario e metodico negli orari e per questo la figlia si è subito preoccupata quando non è rientrato per il pranzo al consueto orario. Sapendo dove era andato quando era uscito, come ogni giorno al mattino, la stessa figlia è quindi andata a cercarlo. E lo ha trovato, purtroppo privo di conoscenza, ai piedi della scala dalla quale era con tutta probabilità caduto, visti i traumi riportati.

I soccorritori gli hanno infatti riscontrato un grave trauma cranico, ma anche ferite al volto e un ulteriore trauma al torace, tutte conseguenze compatibili con la "verosimile caduta da scala" come precisa la nota dell’Agenzia regionale emergenza urgenza. I carabinieri non sono stati chiamati a intervenire sul posto, allertati solo successivamente. I militari dell’Arma hanno quindi ricostruito l’accaduto in base alla testimonianza fornita dalla figlia, in mancanza di altre persone presenti con l’anziano padre al momento dell’incidente. Dai primi riscontri non sono emersi comunque elementi contraddittori o che possano far ipotizzare eventuali responsabilità di terzi. Al momento non è ancora chiaro il motivo per il quale l’82enne sia salito su quella scala all’esterno del capannone. E neppure la causa della caduta, che non si esclude possa essere stata provocata da un eventuale malore, che potrà emergere dagli accertamenti diagnostici in ospedale.