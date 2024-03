Pavia, vince 2 milioni di euro con un “Gratta e vinci” da 20 euro preso in un bar della tangenziale

Una vincita da due milioni di euro con un Gratta e vinci da 20 euro comprato in un bar lungo la tangenziale di Pavia. È successo sabato scorso ma del risultato si è saputo soltanto martedì mattina.

L’identità del fortunato vincitore è ovviamente sconosciuto, ma dalle poche informazioni raccolte dalle agenzie di stampa pare che si tratti di un lavoratore di mezza età residente nella provincia pavese.

La titolare del bar in cui è stato comprato il biglietto ha detto solo che nei prossimi giorni il vincitore contatterà la propria banca per attivare le procedure per l’incasso. Il locale è frequentato ogni giorno da automobilisti e camionisti di passaggio.

Appena venti giorni fa, al Kiki Bar edicola di Monza, un uomo sulla sessantina aveva vinto 500mila euro giocando a un Gratta e vinci da appena 5 euro.