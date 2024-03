Due milioni di euro con un Gratta e Vinci. Chi è il fortunato? “Non lascerò il lavoro”

Pavia, 19 marzo 2024 – Ha acquistato un biglietto del “Gratta e Vinci” e ha vinto 2 milioni. Il fortunato è un cliente abituale del bar della stazione di servizio che si trova sulla tangenziale est di Pavia che sabato si è fermato attorno alle 11 a bere un caffè e a mangiare una brioche. “Ha acquistato un biglietto del Vinci e ha vinto subito 250 euro – racconta Cristian Tarini, il titolare del bar tabaccheria -. Forse ha capito che era una giornata fortunata e ha deciso di grattare un altro biglietto da 20 euro, in questo caso il ‘Maxi miliardario’ e ha vinto altri 40 euro. A quel punto ha voluto andare avanti e ha acquistato un altro biglietto da 20 euro sempre ‘Maxi miliardario’. Mentre grattava vedevo che faceva delle facce strane, poi è venuto da me che stavo servendo altri clienti e mi ha confessato d’aver vinto 2 milioni”. L’uomo, di mezza età, che vive in provincia di Pavia non credeva ai suoi occhi. “Temeva ci fosse uno sbaglio – aggiunge Roberta Franchini che con il marito Umberto Tarini gestisce un’altra area di servizio a Stradella -, a volte ci sono biglietti con errori. L’applicazione che il cliente ha sul cellulare, invece, gli ha confermato la vincita”. Considerando l’elevata somma, dovrà essere la banca a pagare, ma il vincitore ha già detto che andrà a riscuotere la vincita appena sarà libero da lavoro, perché non ha alcuna intenzione di lasciare la sua occupazione. “E’ un lavoratore, una persona che merita – prosegue Roberta Franchni – e che ora potrà guardare al suo futuro con più serenità”