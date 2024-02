Vince mezzo milione con un Gratta e Vinci da 5 euro, le urla di gioia e lo choc: ecco cosa è successo a Monza

Vincita da 500mila euro al Gratta e Vinci in un bar di Monza. Con la spesa di appena 5 euro. È stato venduto ieri pomeriggio, alle 15 circa. Al Kiki Bar edicola e cartoleria di via Bertacchi 6, al quartiere Libertà. Non troppo lontano del centro sportivo Monzello intitolato a Luigi Berlusconi. Lo racconta la titolare, Ylenia Paparella, 22 anni: “E’ entrato un cliente, un uomo sulla sessantina, e ha chiesto un biglietto “15x”. Visto che li avevo esauriti, gli ho proposto un “20x” … e in maniera un po’ scocciata ha ripiegato su quello…”.

Il cliente si è messo subito a grattare e “all’improvviso si è messo a urlare per tutto il locale: ‘Ho vinto 500mila euro col 21!’. È impallidito, sembrava stesse per svenire… ce lo ha fatto controllare e si è seduto”. Merita di essere raccontata la storia del locale. Ylenia aveva comprato due anni fa l’edicola cartoleria a fianco, non è facile di questi tempi investire su carta e giornali, e soltanto pochi mesi fa, lo scorso novembre, ha deciso di rilevare anche il bar adiacente che la sua titolare aveva deciso di cedere. Ylenia è una ragazza giovane e piena di buoni propositi.

“E la prima cosa che ho fatto è stata quella di togliere le slot machine, non mi piacevano, non mi piaceva il tipo di clientela che veniva a giocare… volevo un locale per famiglie… I gratta e Vinci sono venduti all’edicola, ma mai avrei creduto di fare un risultato simile dopo così poco tempo!”. E il vincitore, vi ha offerto almeno da bere? (ride) “Per ora no, lo hanno raggiunto subito i parenti ed è andato via. Certo, se volesse farci un regalino lo accetteremo volentieri!”.