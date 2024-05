Gli studenti scelgono i propri rappresentanti nei vari organi accademici per il 2024-2026

Studenti universitari chiamati a rinnovare le rappresentanze negli organi accademici. Oggi e domani dalle 9 alle 18 si voterà per scegliere i rappresentanti per il periodo 1° giugno 2024 - 31 maggio 2026 in Consiglio di amministrazione, Senato accademico, Consigli di dipartimento, Consigli didattici, Nucleo di valutazione, Comitato regionale per il diritto allo studio universitario, Consiglio di amministrazione dell’ente per il diritto allo studio universitario-Edisu, Comitato per lo sport universitario. Dieci le liste ammesse (Coordinamento per il diritto allo studio, Il grillaio parlante, Ateneo studenti, Innovazione studentesca, Pairlist, Studenti indipendenti fisica, Associazione dottorandi pavesi, Azione universitaria Pavia, Alleanza studentesca, AlleanzaStudentesca). Ogni studente potrà votare con il proprio computer, tablet o smartphone attraverso il link dedicato o accedendo all’area riservata. M.M.