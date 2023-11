Gli studenti del Calamandrei traslocano a Casalpusterlengo

L’istituto per ragionieri Calamandrei traslocherà a breve per l’avvio del cantiere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico finanziato con fondi Pnrr (cinque milioni e 100 mila euro) e portato avanti dalla Provincia di Lodi, ente proprietario dell’immobile. Gli studenti, dunque, dovranno trasferirsi dall’attuale sede di piazza Repubblica in comune di Codogno a Casalpusterlengo, secondo quanto deciso nelle scorse settimane. Ieri pomeriggio, il sindaco di Codogno Francesco Passerini è stato avvisato dell’imminente spostamento (dovrebbe essere operativo dal prossimo 8 gennaio, dopo la pausa natalizia) dalla dirigente scolastica, Antonia Rizzi. Ieri sera era in programma un incontro informativo con i genitori dei ragazzi che saranno coinvolti nel temporaneo spostamento. "Prendiamo atto della necessità del trasloco poichè il cantiere e l’attività didattica non sono ovviamente compatibili- sottolinea il primo cittadino codognese- Le voci già si rincorrevano da tempo anche se come amministrazione comunale lo abbiamo saputo solamente ora. I locali alternativi a Casalpusterlengo sarebbero stati individuati presso l’immobile di via Battisti che già ospita il centro giovanile parrocchiale. Vedremo come sarà l’organizzazione dello spostamento anche perchè il cantiere sarà lungo: penso ai trasporti, agli studenti con disabilità, nella speranza che tutto vada per il meglio". I lavori dunque sono all’orizzonte: il nome della ditta incaricata era già emerso alla fine dell’iter aggiudicativo del bando a settembre scorso mentre sono già stati incaricati i professionisti per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.