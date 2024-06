Turismo, i conti non tornano ancora. Presenze e pernottamenti bassi. Pavia vale il 3,9% del Pil lombardo

Ha notevoli potenzialità turistiche la provincia di Pavia, ma il territorio è agli ultimi posti a livello regionale per flussi e per presenza di strutture ricettive, con un contributo al Pil regionale che è solo del 3,9%, ben lontano dal dato lombardo e da quello nazionale che si attesta sul 13%. Raggiungere il 13% si tradurrebbe per la provincia in circa un miliardo di euro in più di Pil a fronte di un Pil provinciale di circa 13 miliardi.

"La Camera di Commercio di Pavia – commenta il commissario straordinario Giovanni Merlino – è fermamente impegnata a supportare e promuovere il turismo, settore sul quale il territorio ha tantissime competenze distintive oggi non valorizzate in modo completo, lavorando in sinergia con tutti gli attori istituzionali e privati coinvolti per fare della nostra provincia una meta di eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Crediamo fortemente che questo settore possa incidere in modo sostanziale sulla ricchezza che il territorio è in grado di produrre annualmente". Paviasviluppo ha coordinato la partecipazione alla Borsa internazionale del turismo a Milano, a Vinitaly 2024 dove sono stati presenti 30 produttori e a “Oltrepò wine Experience“. Poi è stata la volta di Cibus. E non sono mancate le visite guidate con la partecipazione di 200 pavesi. Per definire una strategia turistica condivisa, mercoledì l’assessore regionale al turismo Barbara Mazzali incontrerà le istituzioni, le associazioni di categoria e gli stakeholder. L’obiettivo è valorizzare attraverso il marchio “Lombardia Style“ le eccellenze pavesi con una brochure da collezionare, la realizzazione di un docu-film e una serie di gadget.