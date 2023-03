Giornate Fai di Primavera Nel teatro più bello studenti come Ciceroni

di Manuela Marziani

I primi a scoprire il gioiellino settecentesco entrando in alcuni casi per la prima volta al Fraschini sono stati i più piccoli. Anche questa mattina e poi ancora lunedì gli allievi delle scuole visiteranno il teatro accompagnati dagli studenti di Cairoli, Bordoni, Cardano e Taramelli-Foscolo a fare da Ciceroni. Dal pomeriggio il Fraschini, considerato uno dei più belli d’Italia, che festeggia il 250° dalla fondazione, nell’ambito delle Giornate Fai di primavera accoglierà gli adulti. Le visite saranno consentite dalle 14 alle 18 (l’ultima si terrà alle 17) e domani dalle 10 alle 18 (alle 17 la partenza finale). Erano stati quattro esponenti delle famiglie pavesi più notabili e aristocratiche a volere un nuovo teatro, denominato Dei quattro cavalieri.

I 250 anni del teatro verranno raccontati durante la visita: sarà l’occasione non solo per scoprire curiosità sulla sua storia, ma anche per creare un ponte tra passato e futuro attraverso la visita dei suoi spazi. Aperto anche Palazzo Olevano di corso Mazzini, che ospita il liceo Cairoli e che aprirà le proprie porte dalle 14 alle 18 di oggi e dalle 10 alle 18 di domani.

In occasione dell’elezione di Pavia a Capitale della Cultura d’mpresa 2023, poi, si renderà omaggio a una grande azienda familiare pavese, quella della famiglia Poggi, aprendo negli stessi orari la sede della storica falegnameria, in attività fino al 2010 e oggi sede del nuovo progetto “fabbricapoggi“.

La tradizione di quattro generazioni di falegnami della famiglia Poggi risale a Luigi Poggi all’inizio del ‘900 e di padre in figlio arriva al 1953, quando i fratelli Ezio (1928-1962) e Roberto Poggi (1924-2020) realizzano una moderna struttura produttiva nell’allora periferia della città, in via Campania. Poggi ha rivestito un ruolo chiave nella storia del design italiano. Per oltre sessant’anni infatti ha realizzato numerosi arredi considerati icone del design, collaborando con grandi architetti e progettisti.

A Vigevano nei medesimi orari saranno invece aperti il Seminario vescovile e l’Archivio storico diocesano; mentre a Voghera si potrà conoscere meglio l’uomo di cultura Carlo Gallini, attraverso la sua casa in via Emilia, e anche l’Istituto tecnico agrario che porta il suo nome. La visita guidata accompagnata dagli apprendisti Ciceroni della scuola porterà alla scoperta dell’architettura neogotica dell’Istituto agrario con le finestre ogivali, il parco, le ex stalle, le serre, il roseto e le vigne.