Gavettone col bicchiere sulla processione Multato minore straniero

Ha lanciato acqua, poco più di un bicchiere, da una finestra del secondo piano di uno stabile di via Roma sulla processione che, la sera del Venerdì Santo, stava attraversando il centro di Mortara. L’autore della bravata, un 17enne straniero, è stato identificato dalla Polizia locale: forse non ha inteso pienamente la portata del gesto. Intanto i genitori dovranno pagare una multa di 200 euro. L’acqua lanciata dalla finestra non ha colpito la statua che apriva la processione ma l’impatto al suolo è stato avvertito chiaramente dagli Scout che la reggevano e dai due agenti che la scortavano. Gli uomini del comandante Davide Curti hanno identificato e multato il ragazzo.

U.Z.