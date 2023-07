Garlasco, ladri di rame rubano 200 metri di cavi e lasciano un’azienda senza elettricità

Garlasco (Pavia), 22 luglio 2023 - Ladri di rame ancora in azione: hanno rubato 200 metri di cavi, togliendo l'elettricità a un'azienda. L'amministratore della ditta è andato ieri, venerdì 21 luglio alla Stazione dei carabinieri di Garlasco, per denunciare il furto subìto. Nel mirino dei predoni dell'oro rosso, i cavi di rame che dalla cabina elettrica fornivano elettricità all'azienda, in via Tromello a Garlasco. Oltre al valore in sé del bottino, il rame contenuto nei circa 200 metri di cavi elettrici portati via, i ladri hanno anche provocato un grave 'effetto collaterale' del loro furto, privando di fatto dell'energia elettrica la ditta. Il furto era stato messo a segno dopo la chiusura dell'azienda, scoperto il giorno successivo, quando ormai i responsabili erano lontani con il loro bottino, per un valore non ben quantificato. I militari della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, hanno avviato le indagini, ma la zona del furto non sarebbe coperta da impianti di videosorveglianza, forse anche per questo scelta come obiettivo dai malviventi. Di certo una banda specializzata in simili colpi, che potrebbe già aver messo a segno altri furti simili, non solo nella zona ma anche in altre aree non necessariamente vicine, considerando che solitamente si tratta di 'pendolari' del crimine che agiscono su ampi territori.