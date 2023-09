Garlasco, insegue la compagna con un falcetto: arrestato dai carabinieri

Garlasco (Pavia), 11 settembre 2023 – Ha litigato violentemente con la compagna, una donna di 38 anni, che ha inseguito, quando lei aveva lasciato la loro abitazione di Garlasco, impugnando un falcetto. È accaduto intorno alle 2 di questa notte. I carabinieri delle stazioni di Garlasco e San Giorgio Lomellina, avvisati dai parenti ai quali la donna aveva chiesto aiuto, hanno bloccato l'uomo, un quarantenne già ristretto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona.

Alla vista dei militari del maggiore Paolo Banzatti, anziché calmarsi, l'uomo si è opposto al controllo tanto da dover essere ammanettato e condotto in caserma, dove gli è stato notificato l'arresto per evasione, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.Il quarantenne, che ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della stazione di Garlasco, è stato processato questa mattina per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.