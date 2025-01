Garlasco, furto fuori dal ristorante: rubato furgone con a bordo due moto da cross

Garlasco (Pavia), 19 gennaio 2025 - Mentre i motociclisti sono a cena, i ladri rubano il furgone parcheggiato con a bordo due costose moto da cross da competizione. E' successo nella serata di ieri, sabato 18 gennaio, in via Leonardo da Vinci a Garlasco.

Un copione identico a un altro precedente furto, messo a segno la sera del 26 ottobre dello scorso anno a Gropello Cairoli e con altri episodi simili anche nei mesi precedenti. Il sospetto è che la banda segua le prede prescelte direttamente dai rinomati circuiti presenti in Lomellina, che attirano appassionati delle due ruote anche dall'estero. Francesi erano le vittime del precedente dello scorso ottobre, svizzere quelle di ieri sera.

Dopo la giornata trascorsa sul circuito di cross, i motocilisti avevano caricato le loro moto da competizione sul furgone con targa elvetica, che trasportava anche attrezzatura e pezzi di ricambio, tutto lasciato normalmente parcheggiato in strada fuori dal ristorante, lungo la peraltro sempre trafficata circonvallazione di Garlasco. Incuranti degli altri veicoli in transito, i ladri hanno rubato il furgone con a bordo il prezioso contenuto, per un valore al momento non quantificato ma comunque ingente. Solo all'uscita dal ristorante le vittime si sono accorte di essere state derubate e hanno chiamato i carabinieri, sporgendo denuncia per il furto subìto.