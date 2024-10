Gropello Cairoli, rubate due moto da cross: portato via furgone fuori da ristorante

Gropello Cairoli (Pavia), 27 ottobre 2024 - Un altro furto di costose moto da cross, ai danni di appassionati motociclisti francesi in trasferta in Lomellina. Gli ignoti ladri hanno probabilmente seguito le loro vittime da un vicino circuito internazionale e hanno aspettato che lasciassero il furgone parcheggiato fuori da un ristorante, a Gropello Cairoli. Mentre i proprietari erano a cena, i malviventi sono entrati in azione e hanno rubato il furgone, con targa francese, con a bordo le due moto, per un valore di diverse decine di migliaia di euro.

Solo all'uscita dal ristorante, verso le 21 di ieri, sabato 26 ottobre, le vittime si sono accorte di essere state derubate e hanno chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini sull'accaduto. Già lo scorso agosto a Garlasco c'era stato un furto dall'identico bottino, anche se con modalità diverse: in quel caso altre 2 moto da cross, sempre di motociclisti che nella giornata erano stati impegnati sul vicino circuito, erano state rubate scaricandole da un furgone, forzandone il portellone, e caricandole su un altro mezzo.

Poche ore prima, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri sono stati chiamati per un altro furto, in questo caso in un'abitazione, in via Saffi a Vigevano. Forzata la finestra del bagno, i ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze, trovando e portando via circa mille euro in contanti. I proprietari erano fuori casa dal mattino alle 8 e hanno scoperto il furto al loro rientro, verso le 16.