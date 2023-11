Gambolò, furto in un’azienda di materiali ferrosi: colpo messo a segno con i mezzi della ditta derubata

Gambolò (Pavia) - Furto di materiali ferrosi, usando i mezzi della stessa ditta. Ignoti ladri sono entrati in azione di notte per mettere a segno il colpo denunciato lunedì 6 novembre alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano.

Sono entrati nella ditta, in viale Industria a Gambolò, e usando un muletto già presente sul posto hanno caricato su un autocarro della medesima azienda vari materiali ferrosi, in particolare bronzo, ottone e alluminio. Sono poi fuggiti a bordo dello stesso mezzo, rubandolo insieme al materiale ferroso, per un valore complessivo che è ancora in fase di quantificazione, ma che sarebbe comunque ingente considerando sia il contenuto che l'autocarro.

Il furto è stato scoperto solo alla riapertura mattutina della ditta, quando sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per un sopralluogo in cerca di eventuali tracce lasciate dai ladri, che nel frattempo avevano però avuto tutto il tempo per fuggire e portare in un luogo sicuro la refurtiva da ricettare sul mercato illecito dei materiali ferrosi, evidentemente sempre richiesti. Una banda che forse aveva raccolto informazioni sul proprio obiettivo per un piano che pare ben studiato sia per i tempi che per i modi.