Galbusera, accordo raggiunto sul contratto per gli stagionali: più tutele e meno precariato

Vellezzo Bellini (Pavia), 6 agosto 2024 – Forse per la maggior parte di noi alle prese con le elevate temperature, il panettone è ancora lontano e lo è ancora di più la colomba che arriva sulle nostre tavole nel periodo di Pasqua. Galbusera, invece, guarda avanti e ha sottoscritto un accordo di gestione della stagionalità nel sito produttivo di Vellezzo Bellini. L’accordo sottoscritto da Fai Cisl, Flai Cgil e Uil impegna la società ad utilizzare per la campagna dei prodotti da ricorrenza (panettoni e colombe appunto) lavoratori e lavoratrici assunti con contratti di lavoro stagionale e non più in somministrazione. L’obiettivo è aumentare la stabilità dei rapporti di lavoro. Infatti il contratto a termine stagionale prevede l’assunzione alle dirette dipendenze della Galbusera, per durate più lunghe e prevedibili e garantisce il diritto di precedenza ad essere richiamato nelle campagne successive. È il primo accordo fatto nel settore agroalimentare sul ritorno all’utilizzo delle assunzioni dirette limitando l’impiego del lavoro somministrato.

"Un’inversione di tendenza”

“Finalmente – hanno sostenuto Fai, Flai e Uila– un’inversione di tendenza verso il ritorno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e il superamento della precarietà esasperata”. Certamente ha giocato un ruolo importante la normativa introdotta dal contratto collettivo nazionale di settore, ma anche la volontà delle aziende di non perdere risorse umane formate e professionalizzate. “Per questo motivo, e per garantire ulteriori occasioni di lavoro – hanno aggiunto le tre organizzazioni sindacali –, si è anche convenuto di dare agli stagionali una priorità nella riassunzione come somministrato nei periodi fra le campagne qualora in caso di aumento dei volumi prodotti”.

Non solo, l’accordo prevede il diritto di precedenza nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato sia part time verticale che full time. E prevede a favore degli stagionali l’istituzione di un premio aziendale e di prestazioni di welfare per un totale di 900 euro. Addetti alla produzione e al confezionamento: sono diversi gli operai richiesti per lo stabilimento di Vellezzo Bellini che fin dal suo arrivo, nel 2018, ha dato lavoro a diverse persone. A Vellezzo Bellini fin dalla nascita dello stabilimento sono in funzione due linee produttive e successivamente anche una terza per sfornare i panettoni che vengono distribuiti a Natale e le colombe di Pasqua, insieme a prodotti lievitati e torte. Nel 2014 Galbusera ha acquisito il marchio Tre Marie e la strategia di mercato ha reso necessario aprire il nuovo sito produttivo. La prima fabbrica con 20.000 metri quadrati di superficie coperta di nuova generazione in Galbusera.