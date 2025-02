Rubano 100 chili di rame dal cantiere della ferrovia e fuggono su un Doblò: il furto a Broni

Broni (Pavia) – Un centinaio di chili di cavi elettrici in rame, per un valore di svariate migliaia di euro. È il bottino del furto scoperto verso mezzanotte, messo a segno tra il tardo pomeriggio e la serata di mercoledì 4 febbraio, in via Fopassa a Broni, in una cabina usata come deposito per i lavori in corso da parte di Rete ferroviaria italiana.

Furto ben studiato

Evidentemente i ladri, interessati al rame contenuto nei cavi elettrici, stavano controllando l'intervento in corso e hanno così visto dove il materiale veniva stoccato, entrando in azione prima della ripresa dei lavori notturni. Hanno forzato la porta della cabina usata come deposito e prelevato alcune bobine di medie dimensioni, caricandole su un furgone tipo Doblò, che sarebbe stato visto aggirarsi nella zona del cantiere ma che era ormai svanito nel nulla quando il furto è stato scoperto e sono stati chiamati i carabinieri.

Le indagini dei carabinieri

I militari sono intervenuti con una pattuglia della stazione di Broni, della Compagnia di Stradella, per effettuare il sopralluogo che ha dato il via alle indagini. Le immediate ricerche nelle vicinanze non hanno avuto esito, con i malviventi riusciti a far perdere le proprie tracce con la refurtiva, dal valore non quantificato ma dell'ordine di alcune migliaia di euro.