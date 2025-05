Furto in casa, trovano poco oro e si portano via tutti i vestiti

Pavia, 25 maggio 2025 - Non solo l'oro, anche tutti i vestiti. È l'anomalo bottino di un furto in abitazione scoperto nella tarda serata di venerdì 23 maggio e denunciato alla polizia, che sta procedendo con le indagini. È successo in viale Sicilia, la strada che costeggia il Naviglio sulla sponda sinistra tra viale Campari e viale Partigiani.

Il padrone di casa era uscito nel pomeriggio ed è rientrato poi solo in nottata, trovando la porta d'ingresso forzata e tutte le stanze a soqquadro. I ladri hanno però concentrato il loro interesse in particolare nella camera da letto, dove in un cassetto hanno trovato qualche oggetto in oro, per un valore modesto, che non li ha evidentemente soddisfatti. Cercando qualcosa di prezioso hanno letteralmente svuotato tutti gli armadi, ma se solitamente le vittime di simili furti si trovano tutti i vestiti gettati a terra nel disordine, in questo caso all'uomo derubato è rimasto ben poco da rimettere in ordine: gli ignoti malviventi, oltre all'oro, gli hanno infatti portato via anche tutti i vestiti. Non sembrerebbe trattarsi di capi d'abbigliamento scelti per il loro valore economico, come quando vengono rubate pellicce, abiti o accessori di marche di lusso, anche perché i ladri non avrebbero fatto alcuna cernita, ma portato via proprio tutto quello che c'era negli armadi. Tutto può essere facilmente monetizzato, se rivenduto tramite le molte piattaforme, sia app che siti web, di abbigliamento usato. E se anche un singolo capo può avere un valore limitato a poche decine di euro, la somma complessiva del contenuto di interi armadi può invece rappresentare un bottino significativo. Ma è anomalo che dei ladri svuotino completamente gli armadi dell'abitazione svaligiata, tanto da far ipotizzare che si tratti di una nuova tipologia di furto, finora non diffusa, almeno non a Pavia e provincia.