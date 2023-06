Furto di defibrillatore a Dorno, "Gesto di una bassezza incredibile", dice il sindaco Perotti

"Un gesto di una bassezza incredibile". Non usa mezzi termini il comunicato dell’amministrazione comunale di Dorno, guidata dal sindaco Francesco Perotti, all’indomani della scoperta del furto del defibrillatore in dotazione al centro sportivo di via De Gasperi. Il furto è stato scoperto nella giornata di venerdì e denunciato ai carabinieri di Garlasco che hanno avviato le indagini.

Non è la prima sottrazione del genere: al contrario i furti di Dae, i defibrillatori esterni automatici, sono in continua crescita. Ci sono stati casi nei quali i responsabili, identificati dalle forze dell’ordine, hanno candidamente ammesso di aver sottratto il prezioso dispositivo salvavita per gioco.

"Quello che è accaduto è incommentabile – prosegue il comunicato dell’amministrazione dornese – tanto più perché è uno strumento spesso determinante in casi estremi. Per questo esprimiamo la più profonda condanna dell’accaduto non tanto e non solo per il valore materiale del dispositivo, ma per quello, molto più importante, sotto il profilo sociale. Da parte nostra stiamo cercando di dotare il paese di un numero sufficiente di dispositivi da collocare in diversi punti del paese nella convinzione che dotarlo di defibrillatori possa aiutare, in casi che ci auguriamo non si debbano verificare, a salvare vite. Resta la gravità dell’accaduto, una certa delusione e anche una domanda alla quale è difficile rispondere: perché, se un bene non si trova sotto l’occhio di una telecamera, debba per forza essere sottratto? Trovare una risposta è davvero difficile".

Proveranno a darla i militari del maggiore Paolo Banzatti, che stanno indagando su quanto è avvenuto all’inizio di questo fine settimana.

Umberto Zanichelli