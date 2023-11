Furto di carburante con botte al camionista. E ladri al self service

Per portare via il carburante, hanno rapinato un camionista parcheggiato di notte a Landriano. Mentre a Mortara hanno assaltato una stazione di servizio per prendere i soldi dalla colonnina del self service. A Landriano la rapina è stata messa a segno dopo la mezzanotte, tra giovedì e ieri, in via Aldo Aniasi, nella zona industriale, in un parcheggio fuori da una ditta. Il camionista, un 48enne romeno, ha sorpreso quattro “vampiri“ che stavano rubando il gasolio dal serbatoio del mezzo. Il furto è così diventato rapina perché i malviventi, vistisi scoperti, hanno spintonato a terra l’autotrasportatore che non ha comunque riportato ferite nella colluttazione. Poi sono riusciti a fuggire, caricando su un furgone le taniche di carburante che avevano già riempito, facendo perdere le loro tracce con il bottino di valore non quantificato. Sul posto sono stati chiamati e sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini sull’accaduto.

È stato invece denunciato giovedì alla Stazione dei carabinieri di Mortara, della Compagnia di Vigevano, il furto scoperto alla riapertura dopo la festività di mercoledì alla stazione di servizio Tamoil sulla circonvallazione di Mortara, in via Raffaello Sanzio, tratto urbano della Sp494. Ignoti hanno forzato la cassa della colonnina del self service e rubato tutti i contanti.

S.Z.